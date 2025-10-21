Wutanfall im Titelkrimi – McLaren-Boss entschuldigt sich

McLaren-Teamchef Zak Brown hat sich persönlich bei Nico Hülkenberg entschuldigt, nachdem er den deutschen Formel-1-Piloten nach dem Sprint beim Großen Preis der USA scharf kritisiert hatte.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag in der ersten Kurve, als es zu einer Kollision mehrerer Fahrzeuge kam.

Hülkenberg war dabei mit Oscar Piastri aneinandergeraten, der wiederum in seinen McLaren-Teamkollegen Lando Norris krachte. Für beide McLaren-Fahrer war das Rennen damit vorzeitig beendet.

Unmittelbar nach dem Unfall zeigte sich Brown aufgebracht und sprach bei Sky Sports von „Amateur-Stunden-Fahrerei“ im vorderen Feld. „Das war schrecklich. Keiner unserer Fahrer trägt Schuld. Einige dort vorne haben zwei Fahrer rausgekegelt“, sagte der McLaren-Boss. Er beschuldigte Hülkenberg, in Piastris Reifen gefahren zu sein, und meinte: „Er hatte dort nichts zu suchen.“

Brown entschuldigt sich

Nachdem Brown das Rennen später in Ruhe analysiert hatte, nahm er seine Vorwürfe zurück. Der Brite räumte ein, die Situation im Eifer des Gefechts falsch eingeschätzt zu haben. Laut Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley habe Brown umgehend die Verantwortung übernommen und sich bei Hülkenberg persönlich entschuldigt. „Zak hat mir sehr schnell eine Entschuldigung geschickt. Er hat sich auch direkt bei Nico entschuldigt“, sagte Wheatley.

Brown betonte anschließend, dass es sich um einen reinen Rennunfall gehandelt habe – und McLaren sich nun darauf konzentriere, die beschädigten Fahrzeuge rechtzeitig für das Hauptrennen wieder startklar zu machen.