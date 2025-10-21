Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Wutanfall im Titelkrimi – McLaren-Boss entschuldigt sich
© Getty

F1-Ausraster

Wutanfall im Titelkrimi – McLaren-Boss entschuldigt sich

21.10.25, 18:17
Teilen

McLaren-Teamchef Zak Brown hat sich persönlich bei Nico Hülkenberg entschuldigt, nachdem er den deutschen Formel-1-Piloten nach dem Sprint beim Großen Preis der USA scharf kritisiert hatte. 

Der Vorfall ereignete sich am Samstag in der ersten Kurve, als es zu einer Kollision mehrerer Fahrzeuge kam.

Hülkenberg war dabei mit Oscar Piastri aneinandergeraten, der wiederum in seinen McLaren-Teamkollegen Lando Norris krachte. Für beide McLaren-Fahrer war das Rennen damit vorzeitig beendet.

Unmittelbar nach dem Unfall zeigte sich Brown aufgebracht und sprach bei Sky Sports von „Amateur-Stunden-Fahrerei“ im vorderen Feld. „Das war schrecklich. Keiner unserer Fahrer trägt Schuld. Einige dort vorne haben zwei Fahrer rausgekegelt“, sagte der McLaren-Boss. Er beschuldigte Hülkenberg, in Piastris Reifen gefahren zu sein, und meinte: „Er hatte dort nichts zu suchen.“

Brown entschuldigt sich

Nachdem Brown das Rennen später in Ruhe analysiert hatte, nahm er seine Vorwürfe zurück. Der Brite räumte ein, die Situation im Eifer des Gefechts falsch eingeschätzt zu haben. Laut Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley habe Brown umgehend die Verantwortung übernommen und sich bei Hülkenberg persönlich entschuldigt. „Zak hat mir sehr schnell eine Entschuldigung geschickt. Er hat sich auch direkt bei Nico entschuldigt“, sagte Wheatley.

Brown betonte anschließend, dass es sich um einen reinen Rennunfall gehandelt habe – und McLaren sich nun darauf konzentriere, die beschädigten Fahrzeuge rechtzeitig für das Hauptrennen wieder startklar zu machen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden