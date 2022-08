Titelentscheidung fällt im letzten Rennen

Die Formel-E-Fans erwartet in Seoul ein packender Showdown zwischen Stoffel Vandoorne und Mitch Evans um den Weltmeistertitel.

Die Titelentscheidung in der Formel E fällt erst im letzten Rennen am Sonntag. Denn der Neuseeländer Mitch Evans (Jaguar) rückte beim Finale in Seoul durch seinen vierten Saisonsieg bis auf 21 Punkte an Spitzenreiter Stoffel Vandoorne (Mercedes) heran. Der Belgier belegte am Samstag nur Rang fünf, hat aber weiter gute Karten. Maximilian Günther (Nissan) verpasste als Elfter die Punkteränge.