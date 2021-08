Heftige Crashs überschatten 24h-Rennen

Der Motosport-Klassiker in Le Mans bleibt nicht von Unfällen verschont. Beim 24h-Rennen verlor Pilot Marcos Gomes die Kontrolle über seinen Aston Martin Vantage AMR, rutschte über das Kiesbett und krachte schließlich in einen Reifenstapel.

Der brasilianische Rennfahrer schien im ersten Moment sichtlich benommen und wurde für weitere Untersuchungen abtransportiert. Glücklicherweise folgte nur wenig später die Entwarnung. Gomes gehe es den Umständen entsprechend gut, hieß es aus dem Fahrerlager.

An update from the NorthWest AMR team following the accident earlier this evening. We are relieved to say that Marcos has no serious injuries. Thanks @AMR_Official for such a strong car. We will be back… pic.twitter.com/VUcp4yoZ7f