Medien: Mick Schumacher 2021 fix bei Alfa Romeo?

Mick Schumacher fährt am Freitag am Nürburgring sein erstes Formel-1-Training für den Schweizer-Rennstall Alfa Romeo Sauber. Jetzt soll angeblich alles ganz schnell gehen. Laut der Schweizer Tageszeitung "Blick" soll Mick Schumacher auch offiziell für 2021 vorgestellt werden.

Kimi Raikkönen wird demnach seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern, Mick wird das Cockpit von Antonio Giovinazzi übernehmen. Der Formel-2-Leader könnte nächstes Jahr von der gewaltigen Erfahrung des 40-Jährigen Finnen profitieren.

Norbert Haug, nach über 20 Jahren als Motorsportchef bei Mercedes in der Formel 1 noch bestens vernetzt, sagte zuletzt: „Wenn sich die Formel 1 diese Chance entgehen lässt, ist sie selbst schuld." Ein Schumacher in der besten Rennserie der Welt, 30 Jahre nach Michaels Debüt 1991 in Spa – diese Geschichte kann sich die Königsklasse nicht entgehen lassen...

Lawrence Barreto von der offiziellen Seite der Formel 1, "formula1.com", meinte, dass Raikkönen für ein weiteres Jahr bei Alfa verlängert und Mick Schumacher unter den aktuell ebenfalls aufstrebenden F2-Piloten Schwartzman, Ilott die besten Chancen auf ein Cockpit beim Hinwiler Rennstall hat.

