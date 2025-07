5. Sieg in Folge - Marquez ist WM-Titel nicht mehr zu nehmen

Nach dem 11. Sieg im 12. Sprint dieser Saison feierte Marc Marquez (Ducati) am Sonntag in Brünn seinen 5. MotoGP-Sieg in Folge. Bei 120 Punkten Vorsprung kann der Motorrad-Superstar den WM-Champagner bereits einkühlen.

Marc Marquez ist damit der erste Ducati-Pilot der Geschichte mit fünf Siegen in Serie. Nach 12 Renn-Wochenenden hält der 32-jährige Spanier bei 361 Punkten - auch das hat noch kein MotoGP-Pilot zuvor geschafft. In Brünn triumphierte Marquez vor Marco Bezzecchi (Aprilia) und Pedro Acosta (KTM). Titelverteidiger Jorge Martin (Aprilia) belegte beim Comeback nach monatelanger Verletzungspause Platz 7. Mit seinem 8. Saisonsieg (MotoGP-Sieg Nr. 70) geht der Spanier mit 120 Punkten Vorsprung auf seinen Bruder Alex Marquez (stürzte am Sonntag) bzw. 159 vor Pecco Bagnaia in die Sommerpause. Nächster Stopp: Spielberg Weiter geht‘s vom 15.-17. August mit dem Österreich-GP am Red Bull Ring. "Da werde ich mit derselben Mentalität zurückkommen und wieder voll angreifen." Mit dem Red Bull Ring hat der MotoGP-Überflieger noch eine Rechnung offen, ein Sieg in Spielberg fehlt ihm noch.