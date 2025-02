Alle jagen Marc Marquez

Am Wochenende startet in Thailand die MotoGP-WM. Im Fokus: der wieder erstarkte frühere Seriensieger Marc Marquez und das neu formierte KTM-Team, das allen Konzernkrisen zum Trotz Historisches schaffen will.

Nach Jahren der Ducati-Dominanz könnten die roten Kult-Maschinen aus Italien auch heuer im Kampf um den Titel in der Motorrad-Königsklasse den Ton angeben. Allerdings unter völlig neuen Voraussetzungen: In seinem ersten Jahr auf einer Werks-Ducati ist Superstar Marc Marquez beim MotoGP-Auftakt in Thailand der große Gejagte.

Wecker stellen: ServusTV überträgt Qualifying am Samstag ab 4.40 Uhr

Für Motorrad-Fans heißt es am Wochenende: Wecker stellen! Das Qualifying für den GP von Thailand (Sonntag, 9 Uhr) startet am Samstag bereits um 4.40 Uhr MEZ. Um 8.30 Uhr geht der Sprint-GP in Szene. ServusTV überträgt alles live.

Im Gegensatz zum Vorjahr, als sich Marquez (6x MotoGP-Weltmeister auf Honda) beim „kleinen“ Gresini-Team erst an die Ducati gewöhnen musste und es mit drei Siegen trotzdem noch auf den 3. WM-Rang schaffte, will der mittlerweile 32-Jährige heuer von Beginn an um den Titel mitfahren. Spannend ist, wie „Alphatier“ Marquez mit seinem Teamkollegen, Ex-Weltmeister Pecco Bagnaia, auskommt. Der stellt nämlich ebenfalls Titel-Ansprüche.

KTM will mit vier Top-Stars um Titel fahren

Dabei will dem früheren Seriensieger auch KTM das Leben schwermachen. Der rot-weiß-rote Rennstall, dessen Zukunft trotz aller Konzern-Turbulenzen mittelfristig gesichert ist, greift mit vier identen Bikes und Supertalent Pedro Acosta an.

Der 20-jährige Acosta, der 2023 als Rookie fünfmal am Podest war, rückte ins A-Team auf (neben Routinier Brad Binder). Im KTM-Tech3-Team legen die mehrfachen GP-Sieger Enea Bastianini und Maverick Vinales los.

Weltmeister Jorge Martin verpasst den Auftakt

Nicht dabei beim WM-Auftakt ist Jorge Martin. Der Spanier, der im Winter von Ducati zu Aprilia gewechselt war, hatte bei Testfahrten in Malaysia einen Horrorcrash. Er erlitt dabei Brüche in der rechten Hand und im linken Fuß.

Trotzdem versuchte er alles, um für den Saisonstart fit zu werden. Doch Anfang der Woche brach er sich im Training auch noch die linke Hand und wurde neuerlich operiert. Wann Martin zurückkehrt, ist offen. Wie Aprilia mitteilte, wird der Weltmeister auch beim zweiten Grand Prix in Argentinien fehlen.

Alle 22 Saisonrennen werden live bei ServusTV und Sky zu sehen sein.