Assen-Training: Quartararo schnellster - Márquez stürzt zweimal

Fabio Quartararo (Yamaha) war der Schnellste im letzten Training vor dem MotoGP in den Niederlanden. Der Franzose setzte sich gegen Alex Márquez, Pedro Acosta und Marco Bezzecchi durch. Marc Márquez stürzte erneut, blieb aber unverletzt.

Fabio Quartararo zeigte im finalen Training in Assen eine starke Leistung. Der Yamaha-Pilot setzte sich in der Schlussphase gegen Alex Márquez (Ducati), Pedro Acosta (KTM) und Marco Bezzecchi (Aprilia) durch. "Das Gefühl mit dem Bike wird immer besser", sagte der Franzose nach der Session.

Marc Márquez mit Pechsträhne

Der sechsfache Weltmeister stürzte zum zweiten Mal an diesem Tag, blieb aber unverletzt. Bereits am Freitag Morgen hatte er einen schweren Sturz in Kurve 15 überstanden. Trotzdem qualifizierte er sich dank seiner Zeit aus der ersten Session direkt für Q2. "Heute war nicht unser Tag", gestand der Spanier.

Zwei Rote Flaggen

Das Training wurde zweimal unterbrochen - nach schweren Stürzen von Ai Ogura (Aprilia) und Lorenzo Savadori (Aprilia). Oguras Motorrad fing sogar Feuer, der Japaner blieb aber unverletzt. Insgesamt stürzten acht Fahrer bei nur 18°C Außentemperatur, was den Reifenaufbau erschwerte.

Spannendes Herstellerduell

Die Top 4 repräsentierten vier verschiedene Hersteller, was für ein ausgeglichenes Feld spricht. Francesco Bagnaia (Ducati) führte zeitweise, fiel aber auf Platz fünf zurück. "Morgen (Samstag) wird alles neu entschieden", kommentierte der Italiener.

Der Zeitplan

Freitag, 27. Juni 2025

11:35 Uhr: 1. Freies Training

15:00 Uhr: Freies Training

Samstag, 28. Juni 2025

10:10 Uhr: 2. Freies Training

10:50 Uhr: Qualifying 1

11:15 Uhr: Qualifying 2

15:00 Uhr: SPRINT

Sonntag, 29. Juni 2025

09:40 Uhr: Aufwärmrunden

14:00 Uhr: Rennen

Zeitangaben in mitteleuropäischer Sommerzeit.