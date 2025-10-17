Australien-GP auf Phillip Island ohne Weltmeister Marc Marquez

Die MotoGP gastiert auf der spektakulären Phillip Island in Australien. Nach Fermín Aldeguers Überraschungssieg in Indonesien sind die WM-Kämpfe vollkommen offen. Spannung auf der wohl schönsten Strecke des Kalenders garantiert.

Am Wochenende (Live ServusTV) gastiert die MotoGP auf der malerischen Phillip Island in Australien. ServusTV-Experte Alex Hofmann schwärmt: „Phillip Island ist eine Strecke, die einfach Spaß macht und immer tollen Rennsport liefert.“ Die direkt an der Bass Straight gelegene Panoramastrecke gilt als eine der schönsten im WM-Kalender.

Aldeguers Überraschungssieg in Indonesien

Fermín Aldeguer feierte in Indonesien seinen ersten MotoGP-Sieg, nachdem Marc Márquez in seinem ersten Rennen als Neunfachweltmeister von Marco Bezzecchi abgeräumt worden war. Hofmann analysiert: „Das Resultat war eine Konsequenz der Umstände, denn die Roten von Ducati hatten die schlechteste Teamperformance im ganzen Jahr.“ Der mittlerweile an der Schulter operierte Márquez muss die Fernost-Tour am Fernseher verfolgen.

Spannende WM-Kämpfe vor Finale

In der Fahrerwertung liegt Marco Bezzecchi 20 Punkte vor Francesco Bagnaia im Kampf um den letzten Podiumsplatz. Hofmann sagt: „Ich glaube, dass sich Pecco finden wird. Ducati kann sich jetzt auf ihn fokussieren.“ Auch der Konstrukteurstitel ist spannend - hinter Ducati kämpft Aprilia mit KTM um Platz zwei, die Mattighofner haben 28 Punkte Rückstand.

Phillip Island als Herausforderung

Die Strecke in Australien ist für plötzliche Wetterumschwünge berüchtigt, die als „Four Seasons in One Day“ beschrieben werden. Nur KTM fehlt noch ein Sieg auf der Insel-Strecke. Hofmann setzt auf Pedro Acosta: „Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, das zu ändern. Pedro war auf verschiedenen Strecken sehr stark. Warum nicht auch in Australien?“

So läuft das Renn-Wochenende auf Phillip Island

Samstag (18. Oktober):

01:40 Uhr: Qualifying MotoGP LIVE

05:30 Uhr: Sprint MotoGP LIVE

10:40 Uhr: Qualifying MotoGP Re-Live

11:50 Uhr: Sprint MotoGP Re-Live

Sonntag (19. Oktober):

05:00 Uhr: Rennen MotoGP LIVE

10:10 Uhr: Alle Rennen Re-Live

Alle Termine live auf ServusTV.