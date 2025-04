Katar GP: KTM-Pilot verliert nach Strafe Podestplatz

Der Spanier Maverick Viñales hat sich im vierten Saisonrennen der MotoGP nur eineinhalb Stunden über den ersten Podestplatz für KTM freuen dürfen.

Der Neuzugang im Tech3-Team beendete das Rennen in Katar als Zweiter hinter Topstar Marc Márquez. Wegen eines Reifendruckvergehens wurde er nachträglich aber mit einer 16-Sekunden-Strafe belegt und deshalb nur 14. Austin-Sieger Francesco Bagnaia erbte den zweiten Platz von Viñales. Franco Morbidelli rückte auf den dritten vor.

Damit gab es einen Ducati-Dreifachsieg, der italienische Hersteller hat die jüngsten 21 Rennen allesamt gewonnen. Márquez feierte einen Tag nach seinem vierten Sprintsieg des Jahres den dritten Grand-Prix-Erfolg der Saison. Zuletzt in Texas war er ausgeschieden. In Katar jubelte der mehrfache Weltmeister über seinen 91. GP-Sieg, den 65. in der Königsklasse, mit dem er den Vorsprung in der WM-Wertung auf Alex Márquez ausbaute. Sein in allen bisherigen Rennen zweitplatzierter Bruder, mit dem er in der Startphase kollidierte, kam nach einer Strafe nicht über Rang sechs hinaus.

Weltmeister Martin erneut verletzt

Noch viel schlechter lief es für Titelverteidiger Jorge Martin bei seinem Comeback. Der nicht um Spitzenplätze kämpfende Aprilia-Fahrer rutschte von der Strecke und zog sich bei dem böse aussehenden Unfall Rippen- und Lungenblessuren zu. Martin habe einen Pneumothorax und Rippenprellungen erlitten. Er sei bei Bewusstsein und habe keine Probleme mit den Gliedmaßen, so sein Rennstall. Eine CT-Untersuchung soll demnach weiteren Aufschluss über die Verletzungen bringen. In der Saisonvorbereitung hatte sich der Weltmeister bei einem Sturz mehrere Hand- und Fußknochen gebrochen.

Viñales mit zu wenig Reifendruck unterwegs

Viñales fuhr ein überraschend starkes Rennen und lieferte sich mit Márquez sogar einen Kampf um den Sieg. Das war letztlich aber wertlos, da er von den Stewards aufgrund der Unterschreitung des vorgeschriebenen Mindestluftdrucks der Reifen noch abgestraft wurde. So war am Ende Pedro Acosta als Achter der beste der vier KTM-Fahrer.