Marc Márquez jagt 1. Ducati-Sieg am Lieblingskurs

Marc Márquez startet mit besonderer Mission zum Deutschland-GP 2025 am Sachsenring (So., 14 Uhr/live ServusTV). Der Rekordsieger (8× auf Honda) will seinen ersten Ducati-Sieg holen, während Bruder Álex trotz Handbruch antritt. Francesco Bagnaia gilt als größter Herausforderer.

Marc Márquez könnte am Sachsenring Geschichte schreiben: Nach acht Siegen mit Honda will der Spanier nun erstmals mit Ducati triumphieren. "Diese Strecke liegt mir im Blut", sagte der 32-Jährige über den Kurs mit 10 Links- und 3 Rechtskurven, der präzises Kurvenfahren belohnt. Bagnaias Titelambitionen Francesco Bagnaia (Ducati) will seinen Sieg von 2024 wiederholen, als er als Einziger Márquez' Fehler nutzte. Der Italiener liegt aktuell in der WM hinter den Márquez-Brüdern auf Rang 3 und weiß: "Am Sachsenring muss man perfekt sein." Álex' schmerzhafter Kampf Álex Márquez (Ducati) will trotz gebrochenem Mittelhandknochen starten. Der WM-Zweite hat 100 Punkte Rückstand auf Bruder Marc und kann sich keine Ausfälle leisten. TV-Info ServusTV überträgt das Rennen am Sonntag ab 14 Uhr live. Der Sachsenring-GP könnte die WM-Entscheidung maßgeblich beeinflussen.