Marc vs. Álex Márquez: Heimrennen entscheidet über WM-Spitze

Wenn die MotoGP am Sonntag in Aragón gastiert, kämpfen die Márquez-Brüder um die WM-Spitze. Ducati-Star Marc hat Heimvorteil – doch Álex liegt nur 24 Punkte zurück

Die MotoGP kehrt nach Aragón zurück – und im Mittelpunkt stehen zwei Brüder: Marc und Álex Márquez. Ducati-Pilot Marc Márquez, sechsmaliger Sieger in Aragón, will auf seiner Heimstrecke erneut dominieren. Sein Heimatort Cervera liegt nur zwei Stunden entfernt, der Heimvorteil ist real.



Doch der Titelkampf wird am Sonntag (14 Uhr, live auf ServusTV) zum Familienduell. Álex Márquez, weiterhin bei Gresini Racing, liegt in der Gesamtwertung nur 24 Punkte hinter seinem Bruder. Der 29-Jährige wittert seine Chance – und kennt die Strecke ebenso gut wie der Spitzenreiter.

Auch Bagnaia noch im Rennen

WM-Dritter Francesco Bagnaia will ebenfalls im Titelrennen bleiben. Der Champion von 2022 und 2023 sucht aktuell nach der Form früherer Jahre, während sich Marc Márquez bei Ducati immer mehr zur internen Nummer eins entwickelt.

Spannung vor Sprint und Rennen

Das Wochenende verspricht Racing auf höchstem Niveau. Schon heute (15 Uhr, live auf ServusTV) steht der Sprint auf dem Programm. Das Hauptrennen folgt am Sonntag um 14:00 Uhr – live auf ServusTV. Die Entscheidung um die Führung in der Gesamtwertung könnte im direkten Bruderduell fallen.