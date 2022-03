Márquez verpasst GP von Argentinien

Nach seinem Sturz in Indonesien ist Marc Márquez auf dem Weg der Besserung. Der Grand Prix in Argentinien am Sonntag kommt aber zu früh.

Der achtfache Weltmeister hat nach wie vor mit den Folgen seines Highsiders im Warm-Up von Indonesien in der Vorwoche zu kämpfen. Der Horror-Sturz löste beim Spanier erneut Diplopie (Doppelsichtigkeit) aus - eine Sehstörung, die Márquez bereits 2011 und 2021 zu schaffen machte. Bei einer erneuten Untersuchung bei Augenspezialist Dr. Sánchez Dalmau in Barcelona wurde zwar eine deutliche Besserung bei Márquez festgestellt. An einen Start beim Rennen in Termas de Rio Hondo ist aber noch nicht zu denken. "Die zweite neuroophthalmologische Untersuchung zeigte eine sehr günstige Entwicklung der Lähmung des vierten rechten Sehnervs, die nach dem Sturz in Indonesien auftrat. Die Genesung ist noch nicht abgeschlossen, Marc Márquez muss weiter die festgelegte konservative Therapie befolgen", lautet Dalmaus Diagnose.