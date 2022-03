Márquez will zurück auf den Thron

Marc Márquez will am Sonntag (16 Uhr/ServusTV) in Katar mit einem Sieg loslegen.

Nach vier MotoGP-Weltmeistertiteln in Folge, sechs insgesamt, wurde Marc Márquez in den letzten beiden Jahren von Verletzungen zurückgeworfen. Fabio Quartararo (Yamaha) folgte auf Joan Mir (Suzuki) als Titelträger. Heuer könnte es aber zur großen Auferstehung von Márquez kommen. "Wenn das Material passt, wovon ich ausgehe, dann ist er der absolute Topfavorit", sagt Honda-Testpilot Stefan Bradl. Nachsatz: "Ich denke, dass er fit ist. Ich würde tippen, dass er aktuell bei 90 Prozent ist." Schon am Sonntag geht es mit dem Grand Prix von Katar los. Am Samstag (16 Uhr/live auf ServusTV) steigt das Qualifying. © Getty × Márquez bei Wettanbietern Titel-Favorit Dort konnte Márquez erst einmal gewinnen - und der Coup liegt schon acht Jahre zurück. Letztes Jahr setzte sich Yamaha-Pilot Maverick Viñales durch. Trotzdem sagt Bradl über Márquez: "Ich rechne beim ersten Rennen mit ihm. Er wird aber noch nicht alle Karten auf den Tisch legen, denn er weiß, dass man es bei einer Saison mit 21 Rennen langsam angehen muss." Bei Wettanbieter www.admiral.at gilt Márquez mit einer Titel-Quote von 2,35 als WM-Favorit. Dahinter folgen Francesco Bagnaia (2,87/Ducati) und Fabio Quartararo (5,20). "Fabio Quartararo wird sicher vorne mit dabei sein. Er wird sicher zeigen, wie er mit der Rolle des Titelverteidigers umgeht. Er steht natürlich etwas stärker unter Druck. Aber ich zähle ihn auch zu den Favoriten", so Bradl. »Möchte Kämpfe an der Spitze wieder genießen« Bagnaia meint: "Fabio (Quartararo, Anm.) ist der Weltmeister und somit derjenige, den es zu schlagen gilt. Marc (Márquez) wird ebenfalls schnell sein, weil er sich von seiner Verletzung erholen konnte. Er wird sehr schnell sein. Das gilt auch für Joan (Mir), denn Suzuki leistete gute Arbeit." Er stellt aber klar: "Márquez und Quartararo werden die größten Gegner sein." Vizeweltmeister Bagnaia war beim Grand Prix von Katar letztes Jahr Dritter, Quartararo landete hinter Mir auf dem fünften Platz. Márquez fehlte verletzt. Mit dem fitten Spanier werden die Karten heuer völlig neu gemischt. "Meine Motivation ist riesig, nach dem, was ich durchmachen musste. Ich möchte den Wettbewerb und die Kämpfe an der Spitze wieder genießen", betont er.