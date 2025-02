Moto3-Chance für Rosenthaler! Österreicher ersetzt Quiles bei Aspar-Team

Der Linzer Jakob Rosenthaler erhält zum Saisonstart zwei Einsätze in der Moto3-WM. Der 18-Jährige ersetzt beim Aspar-Team den Spanier Maximo Quiles, der erst ab März startberechtigt ist.

Der Oberösterreicher Jakob Rosenthaler wird zum Moto3-Saisonstart am 2. März in Thailand (06:00 Uhr/live ServusTV & Sport24-Liveticker) und zwei Wochen später in Argentinien für das spanische Aspar-Team fahren. Der 18-jährige Linzer ersetzt Maximo Quiles, der laut Altersvorgaben erst nach seinem 17. Geburtstag am 19. März WM-Rennen bestreiten darf.

Rosenthaler ist aktuell der einzige Österreicher in der Straßen-WM. Im vergangenen Sommer sammelte er bereits erste Moto3-Erfahrung, als er in Spielberg und Misano zwei Wildcard-Starts für das deutsche Intact GP-Team absolvierte. Dort belegte er die Ränge 22 und 19 auf einer Husqvarna.

Aspar setzt auf CFMoto – Alonso als Titelverteidiger

Das Aspar-Team zählt zu den Topteams der Moto3 und gewann 2023 mit dem Kolumbianer David Alonso die Fahrer-WM. Der Rennstall setzt auf Maschinen des chinesischen KTM-Partners CFMoto und dominierte in der Vorsaison auch die Teamwertung.