MotoGP-Beben: Ex-F1-Teamchef steigt bei Top-Team ein

Günther Steiner steigt bei MotoGP-Team Tech3 ein.

Der frühere Haas-Formel-1-Teamchef Günther Steiner schlägt ein neues Kapitel im Motorsport auf: Gemeinsam mit der Investmentfirma Apex übernimmt er das Tech3-Team in der MotoGP. Das geht aus einem Bericht von "Motorsport" hervor. Der Kauf des französischen Rennstalls gilt als erster großer Umbruch, seit Liberty Media bei der Motorrad-WM das Ruder übernommen hat.

Der Deal soll laut Brancheninsidern rund 20 Millionen Euro gekostet haben. Hinter der Finanzierung steckt wie erwähnt die Sportinvestmentfirma Apex, die Gelder von rund 100 Profisportlern verwaltet – darunter auch Formel-1-Star Lando Norris. An der Struktur von Tech3 ändert sich vorerst wenig: Das Team bleibt in Südfrankreich, das Personal behält seinen Job. Teamchef Herve Poncharal will sich jedoch langsam zurückziehen.

Bis 2026 fährt Tech3 weiter mit KTM, ab 2027 ist jedoch alles offen – mit neuer Technik, neuen Regeln und neuem Vertrag. Dass sich weitere Rennställe Investoren suchen, gilt als wahrscheinlich. Der Einstieg von Steiner und Apex könnte somit den Startschuss für eine neue Ära im Motorradrennsport markieren.