MotoGP: Für Marquez zählt nur der Titel

Vorhang auf zur spannendsten MotoGP-Show seit langem. Im Fokus stehen der frühere Seriensieger Marc Marquez und das KTM-Team, das trotz der Insolvenz des Mutterkonzerns um den Titel mitfahren soll.

Endlich sitzt der für viele beste MotoGP-Fahrer auch wieder auf dem vermeintlich stärksten Motorrad: Nach dem Abschied von Honda, wo Marquez 8 WM-Titel eingefahren hat (davon 6x MotoGP) deutete der Spanier beim „kleinen“ Ducati-Gresini-Team mit Platz 3 in der WM-Endabrechnung 2024 sein Potenzial an.

ServusTV überträgt WM-Auftakt live

Heuer greift Marquez im Ducati-Werksteam an. Mit einer privaten Session mit seinem Bruder Alex holte sich der Spanier in der Heimat den letzten Schliff. Der mittlerweile 32-Jährige kann es kaum erwarten, am Freitag im ersten freien Training für den GP von Thailand (Sonntag, 9 Uhr, ServusTV live) Gas zu geben. „Marc Marquez ist noch immer der Beste da draußen“, glaubt KTM-Berater Heinz Kinigadner.

KTM greift mit Supertalent Pedro Acosta (20) an

Der rot-weiß-rote Rennstall könnte mit Edeldiamant Pedro Acosta (20) den stärksten Widersacher an Bord haben.

Der große Abwesende beim Auftakt ist Titelverteidiger Jorge Martin (Aprilia). Der Spanier war bei den Tests Anfang Februar in Sepang schwer gestürzt (OP an Hand und Fuß) und musste nach einem neuerlichen Crash vor dem geplanten Abflug nach Thailand neuerlich an der Hand operiert werden.