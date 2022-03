Glück im Unglück für den sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (29): Beim Warm-up zum GP von Indonesien wurde der Spanier in einer Kurve von seiner Honda geschleudert – und das bei einer Geschwindigkeit von fast 190 km/h. Marquez erlitt dabei eine Gehirnerschütterung – er befindet sich in ärztlicher Betreuung im Krankenhaus. Es gehe ihm jedoch den Umständen entsprechend gut, heißt es aus seinem Umfeld.

