Quartararo holt fünfte Pole en suite

Dem französischen WM-Leader gelang mit seiner fünften Pole Position in Folge ein selten hingelegtes Kunststück.

Der Franzose Fabio Quartararo bleibt das Maß aller Dinge in der Moto-GP-WM-Saison. Der WM-Leader schaffte am Samstag vor dem Grand Prix von Katalonien in Barcelona bereits seine fünfte Pole Position in Folge und wurde der erste Pilot seit sieben Jahren, dem dieses Kunststück gelang. In der ersten Reihe an der Seite des Yamaha-Fahrers stehen der Australier Jack Miller und sein französischer Landsmann Johann Zarco (beide Ducati).

Miguel Oliveira auf Red Bull KTM geht als Vierter ins Rennen am Sonntag.