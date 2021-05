Zwei MotoGP-Rennen auf dem Red Bull Ring

In Spielberg werden im August nun zwei Rennen in der MotoGP stattfinden. Der Grand Prix in Finnland wurde coronabedingt gestrichen.

Die MotoGP-WM gastiert so wie im Vorjahr auch heuer zweimal auf dem Red Bull Ring. Rechteinhaber Dorna Sports gab am Freitag bekannt, dass von 6. bis 8. August in Spielberg der Grand Prix der Steiermark und wie schon bisher geplant eine Woche später der Große Preis von Österreich ausgetragen wird. Nach den bevorstehenden Rennen in Italien, Katalonien, Deutschland und den Niederlanden beginnt das Fahrerlager der Königsklasse zwei Wochen früher als ursprünglich geplant mit der Sommerpause. Die MotoGP wird jedoch eine Woche zuvor mit einem Doppel-Rennen in Österreich wieder in Aktion treten, bevor sie nach Großbritannien, Aragon und San Marino reist. Dann wird es Zeit für die Flyaway-Rennen im Oktober - beginnend mit Japan und endend mit Malaysia, wobei Valencia dann vom 12. bis 14. November das Saisonfinale ausrichtet. Der ursprünglich am ersten August-Wochenende geplant gewesene GP von Finnland wurde aufgrund von Reisebeschränkungen wegen der Covid19-Pandemie abgesagt, Spielberg übernimmt das Rennen.