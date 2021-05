Spielberg als Ersatz für Türkei-GP?

Gibt's wieder zwei Rennen in Spielberg? Red Bull Ring könnte für Istanbul einspringen.

Es ist nun ziemlich genau zehn Jahre her, dass der Red Bull Ring in Spielberg feierlich der Öffentlichkeit präsentiert worden war. Der 15. Mai 2011 war ein Neuanfang nach einer bis dahin schon bewegten Geschichte des Rings und es folgten seit der Eröffnung neuerliche Schlagzeilen: Die Formel 1 kehrte 2014 ins Aichfeld zurück und die MotoGP schlug erstmals 2016 ihre Zelte auf. Im Corona-Jahr 2020 wurde die Formel 1-Weltmeisterschaft sogar in Spielberg mit einem Doppelpack gestartet.

Im Corona-Jahr 2020 glänzte der Red Bull Ring und das "Projekt Spielberg" dann mit einem ausgeklügelten Sicherheitskonzept. So war es möglich, dass der Formel 1-WM-Auftakt 2020 in Spielberg gleich mit zwei Rennen über die Bühne ging. Das Konzept galt als Blaupause und wurde in der Folge bei anderen Rennen und Veranstaltungen kopiert, wodurch überhaupt erst eine WM während der Pandemie möglich wurde. Zehn Jahre nach der Eröffnung des Red Bull Rings steht nun für das erste Juli-Wochenende die Formel 1 im Rennkalender, Mitte August folgt die MotoGP. Bereits vom 11. bis 13. Juni wird das ADAC GT Masters in Spielberg über die Bühne gehen.

Wieder F1-Doppel in Spielberg?

Nach dem Erfolg von 2020 tauchen nun auch bereits Gerüchte auf, der Red Bull Ring könnte für den Türkei-GP einspringen. Die Türkei übernahm den Termin des abgesagten Montreal-GP am 13. Juni, steht aber jetzt auf der "Roten Liste". Springt Spielberg wieder ein? Eine Woche nach dem Österreich-GP am 4. Juli könnte ein 2. Mal gefahren werden.