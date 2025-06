Superbike-Star wechselt ab 2026 in die MotoGP!

Yamahas großer Coup für 2026! Superbike-Champion Toprak Razgatlıoğlu (28) wechselt in die MotoGP. Prima-Pramac Yamaha hat den Superstar für 2026 verpflichtet.

Der Schachzug ist perfekt: Toprak Razgatlıoğlu (28), zweimaliger Suberbike-Champion, wechselt nach zahlreichen Spekulationen in die MotoGP. Er unterschreibt bei Prima-Pramac Yamaha für die Saison 2026. Sein Einstieg in das Team mit Werksunterstützung wurde offiziell bestätigt.

Der 28-jährige Türke war 2021 Weltmeister mit Yamaha und holte zuletzt mit BMW den WM-Titel zurück. Nun kehrt er zur Marke zurück, mit der er seine MotoGP-Träume verwirklichen will.

„Heimkehr“ in Blau

Prima-Pramac Racing fungiert seit 2025 als werkunterstütztes Kundenteam von Yamaha mit denselben M1-Bikes wie die Werksmannschaft. Yamaha-Racing-Manager Paolo Pavesio begrüßt Razgatlıoğlu Wechsel als eine "Heimkehr in Blau" und betont, dass Toprak "der siegreichste Yamaha-Fahrer aller Zeiten in der Superbike-Szene ist und sich als Ausnahmetalent erwiesen hat und zweimal den WorldSBK-Titel sicherte, was keine geringe Leistung ist."

Reifenwechsel als taktischer Hebel

Grund für den Wechsel dürfte dabei die Vorbereitung auf die Saison 2027 sein: dann wechselt die MotoGP von Michelin zu Pirelli als Reifenlieferant. Der italienische Reifenhersteller ist bereits Partner bei der Superbike-WM, bei der Toprak seit Jahren zuhause ist.

Die Erfahrung des Türken mit den Pirelli-Reifen soll Yamaha Vorteile verschaffen können bei der Entwicklung der neuen Ära ab 2027. Neben dem neuen Reifenlieferanten werden die Bikes zukünftig 850ccm-Hubraum haben anstatt wie bisher 1000ccm.