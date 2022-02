Tschechien trauert um Motorrad-Nachwuchstalent Jakub Gurecky.

Der erst 16 Jahre alte Rennfahrer starb am Montag an den Verletzungen, die er sich beim Aufprall gegen ein Hindernis beim Training in einer Halle in der Slowakei zugezogen hatte. Das teilte der Tschechische Autoklub am Dienstag in Prag mit. Gurecky gewann im vorigen Jahr den Northern Talent Cup und hatte Aussicht auf einen Start im Red Bull MotoGP Rookies Cup, einer Rennserie für aufstrebende junge Teilnehmer.