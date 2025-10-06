Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. MotoGP
Marquez Marc
© Getty

MotoGP:

Weltmeister Marquez verpasst zwei Rennen mit Schulterbruch

06.10.25, 22:21 | Aktualisiert: 07.10.25, 10:14
Teilen

Marc Marquez wird die nächsten beiden MotoGP-Rennen in Australien und Malaysia verpassen. Der neue Weltmeister hat sich beim Sturz in Indonesien einen Bruch am Schulterblatt zugezogen, benötigt aber keine Operation.

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez muss nach seinem Sturz in Indonesien pausieren. Der Ducati-Pilot zog sich einen Bruch des Rabenschnabelfortsatzes in der rechter Schulter zu und wird die Grand Prix von Australien und Malaysia an den letzten beiden Oktober-Wochenenden verpassen.

Keine Operation notwendig

Wie der Rennstall des siebenfachen Weltmeisters mitteilte, ist keine Operation notwendig. Die betroffene Schulter muss jedoch bis zur vollständigen Genesung ruhiggestellt werden. "Glücklicherweise ist die Verletzung nicht schwerwiegend, aber es ist wichtig, die Genesungszeit einzuhalten", wurde Marquez in einer Team-Mitteilung zitiert.

Kein Zusammenhang mit früherer Verletzung

Die behandelnden Ärzte schlossen einen Zusammenhang mit Marquez' früherer Verletzung an derselben Schulter aus. Neben dem Bruch des knöchernen Fortsatzes zog sich der Spanier auch eine Bänderverletzung zu. Der bereits als Weltmeister feststehende Marquez wird damit die letzten beiden Saisonrennen von der Seitenlinie verfolgen müssen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden