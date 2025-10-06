Weltmeister Marquez verpasst zwei Rennen mit Schulterbruch

Marc Marquez wird die nächsten beiden MotoGP-Rennen in Australien und Malaysia verpassen. Der neue Weltmeister hat sich beim Sturz in Indonesien einen Bruch am Schulterblatt zugezogen, benötigt aber keine Operation.

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez muss nach seinem Sturz in Indonesien pausieren. Der Ducati-Pilot zog sich einen Bruch des Rabenschnabelfortsatzes in der rechter Schulter zu und wird die Grand Prix von Australien und Malaysia an den letzten beiden Oktober-Wochenenden verpassen.

Keine Operation notwendig

Wie der Rennstall des siebenfachen Weltmeisters mitteilte, ist keine Operation notwendig. Die betroffene Schulter muss jedoch bis zur vollständigen Genesung ruhiggestellt werden. "Glücklicherweise ist die Verletzung nicht schwerwiegend, aber es ist wichtig, die Genesungszeit einzuhalten", wurde Marquez in einer Team-Mitteilung zitiert.

Kein Zusammenhang mit früherer Verletzung

Die behandelnden Ärzte schlossen einen Zusammenhang mit Marquez' früherer Verletzung an derselben Schulter aus. Neben dem Bruch des knöchernen Fortsatzes zog sich der Spanier auch eine Bänderverletzung zu. Der bereits als Weltmeister feststehende Marquez wird damit die letzten beiden Saisonrennen von der Seitenlinie verfolgen müssen.