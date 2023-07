Motorsport-Talent Dilano van't Hoff stirbt während dem Rennen

Verstappen-Party geht im Spielberg-Sprint-Shootout weiter Max Verstappen ist in Spielberg nicht zu stoppen. Der WM-Leader sichert sich auch in der Quali für den Sprint am Samstag (16.30 Uhr) die Pole Position. Ganz anders lief die Session bei Mercedes. Lewis Hamilton scheiterte in Q1, startet von Position 18, George Russel belegt nur den 15. Rang.