Lewis: 'Warum trägst du keine Lederhose?'

Bei der Mercedes-Presserunde spricht Lewis Hamilton nicht nur über F1.

Im stylischen gelben Outfit spaziert der Rekordweltmeister ins Fahrerlager. Für den Auftritt in der Mercedes-Hospitality streift er ein Team-T-Shirt über. Neben ihm sitzt Pressechef Bradley Lord – in einer Lederhose. Um die Stimmung aufzulockern, will ich von Lewis wissen, wie er die Hose seines Press Officers findet. Lewis lacht: „Ich bin vor allem von den Beinen fasziniert, wobei Brad mehr Sonne brauchen könnte …“

Ob Lewis seine Lederhose, die er vor Jahren hier bekam, schon einmal anhatte, will ich wissen. „No, no! Was habt ihr mit euren Lederhosen?“ Heimische Tracht, Tradition, lasse ich Lewis wissen. Kennt er nicht. Auch Hinweis auf das außerhalb von Österreich so populäre Film-Musical Sound of Music sorgt für Kopfschütteln. Lewis zu mir: „Warum trägst du eigentlich keine Lederhose?“ Ich verspreche: „Morgen hab ich eine an!“

Hamilton wünscht sich Original-Österreichring

Auch wenn er 2016 und 2020 Siege auf dem aktuellen, 4,318 km langen Red Bull Ring eingefahren hat: Hamilton outete sich als Fan der ursprünglichen, 5,9 km langen Berg-und-Tal-Strecke im Murtal (die ursprünglich Österreichring) hieß. Österreich-Fan Hamilton: „Jedes Mal, wenn ich hier herkomme, frage ich mich: Warum macht ihr nicht wieder eine lange Strecke daraus? Geld genug wäre durch Red Bull ja da, oder?“

Wie Red-Bull-Motorsportchef Marko verriet, wurde intern tatsächlich diskutiert: „Der Traum von Dietrich Mateschitz war ein Langstreckenrennen, und dazu brauchst du eine längere Strecke.“ Doch dazu fehlten Genehmigungen. Marko: „Wir sind froh, dass der Ring jetzt so gut funktioniert.“