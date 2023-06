Verstappen will in Spielberg für Mateschitz siegen

WM-Dominator Max Verstappen greift nach 101. Sieg für Red Bull. Sorgen macht nur das Wetter.

„Max! Max! Max, Super-Max!“ tönt es vom nahen Campingplatz, wo sich unzählige holländische Verstappen-Fans bereits für die geplante Siegesparty aufwärmen. Passend dazu schickte der Nationalheld bei der offiziellen Fahrer-Pressekonferenz eine Nachricht an seine Anhänger: „Schaut, dass ihr nicht zu betrunken werdet, ihr müsst euch das Rennen anschauen!“

Das GP-Spektakel am Red Bull Ring (Sonntag ab 15 Uhr im Sport24-Liveticker) könnte es tatsächlich in sich haben: Obwohl Red Bull 24 der letzten 27 Rennen gewann (und in diesem Jahr noch ungeschlagen ist), wirken die Bullen ausgerechnet vor dem Heim-GP nervös. Dabei dachte man nach dem 100. Red-Bull-Sieg beim letzten GP in Montreal, dass der größte Druck vor dem Heimrennen weg wäre.

Freitag, 17 Uhr, ORF 1: Im Qualifying droht Regen

Grund für die Nervosität bei den heuer alles dominierenden Hausherren ist die Wetterprognose. Am Freitag soll nämlich eine Gewitterfront über das Murtal ziehen. Dass wegen des Sprint-Formats das Qualifying schon am Freitag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) über die Bühne geht, macht alles noch unberechenbarer.

„Wir müssen doppelte Reifensätze vorbereiten“, sagt Greg, der Verstappens Reifen managt, und zeigt auf seinen riesigen Container hinter ihm. „Und dann wird es auch hier verdammt eng.“ Für Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko ist wird es bei der Abstimmung auch ohne Regen eng: Im einzigen Training am Freitag (13.30 Uhr) muss auch die Abstimmung für das Sprintrennen am Samstag (16.30 Uhr) gefunden werden.

Verstappen: »Ich will Dietrich stolz machen«

Dabei will Marko alles daransetzen, im Gedenken an den im vergangenen Oktober verstorbenen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz am Sonntag den 101. Sieg einzu­fahren: „Seit seinem Tod haben wir jedes Rennen gewonnen.“ Verstappen: „Ich will Dietrich mit dem nächsten Sieg stolz machen.“