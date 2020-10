Die 21-jährige Laura Salvo starb noch an der Unglücksstelle.

Die Spanierin Laura Salvo ist am Samstag als Co-Pilotin bei einem Unfall in der Rallye Vidreiro in Portugal ums Leben gekommen. Die 21-Jährige war Beifahrerin von Miguel Socias im iberischen Peugeot-Rallye-Cup. Sie starb trotz aller Bemühungen von Notärzten noch an der Unfallstelle. Die Rallye wurde abgebrochen.