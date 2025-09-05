Razgatlioglu nur Vierter – Ducati dominiert Training in Frankreich

Nicolo Bulega beendet den Freitag in Magny-Cours als Schnellster. Der Ducati-Pilot setzt sich mit deutlichem Vorsprung gegen Sam Lowes durch, während Toprak Razgatlioglu nach Problemen mit seiner Motorbremse auf Rang vier zurückfällt.

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) sicherte sich am Freitag den ersten Platz auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours in der Superbike-Weltmeisterschaft. Er lag vier Zehntelsekunden vor Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team). Titelrivale Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) verlor in der Schlussphase drei Plätze und wurde Vierter.

Bulega an der Spitze

Der Italiener fuhr mit 1:35,428 Minuten schneller als der bisherige Pole-Rekord. Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) landete auf Rang fünf, während Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) als Neunter über eine Sekunde zurücklag. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) belegte Platz zwölf. Andrea Iannone (Team Pata GoEleven) wurde 15. und stürzte gegen Ende des FP2 in Kurve 13. Ryan Vickers (Motocorsa Racing) fuhr auf Platz 18, Tarran Mackenzie (MGM BONOVO Action) auf 19.

Razgatlioglu auf Platz vier

Razgatlioglu führte zunächst beide Sessions an, konnte seine Zeit von 1:35,680 Minuten im FP2 aber nicht verbessern. Mit 0,432 Sekunden Rückstand belegte er Platz vier. Teamkollege Michael van der Mark wurde Elfter.

Yamaha unter den Top 3

Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) erreichte Platz drei mit 1:35,842 Minuten. Jonathan Rea schaffte es auf Platz sieben, Remy Gardner wurde Zehnter. Dominique Aegerter belegte Rang 14, Bahattin Sofuoglu Platz 16. Michael Rinaldi wurde 20.

Bimota zeigt Potenzial

Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team) belegte Rang sechs. Axel Bassani kam auf Platz 17.

Starker Tag für Vierge

Xavi Vierge (Honda HRC) wurde im FP2 Achter nach einem Sturz zu Beginn der Session. Sergio Garcia kämpfte mit technischen Problemen und belegte Platz 22. Tito Rabat landete auf Rang 21, Zaqhwan Zaidi komplettierte das Feld.

Gerloff will vorwärts kommen

Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) lag lange in den Top Ten, fiel am Ende aber auf Platz 13 zurück.

So läuft das Frankreich-Weekend

Samstag, 6. September

09:00-09:20 Uhr – WorldSBK Freies Training 3

11:00-11:15 Uhr – WorldSBK Tissot Superpole

14:00 Uhr – WorldSBK Rennen 1 (21 Runden) – LIVE ServusTV



Sonntag, 7. September

09:00-09:10 Uhr – WorldSBK Warm-up

11:00 Uhr – WorldSBK Tissot Superpole Race (10 Runden) – LIVE ServusTV

15:30 Uhr – WorldSBK Rennen 2 (21 Runden) – LIVE ServusTV

2. Freies Training

Platz Name (Nation) Motorrad-Marke Zeit/Rückstand 1. Nicolo Bulega (ITA) Ducati 1:35,428 Minuten 2. Sam Lowes (GBR) Kawasaki +0,400 s 3. Andrea Locatelli (ITA) Yamaha +0,414 s 4. Toprak Razgatlioglu (TUR) BMW +0,432 s 5. Danilo Petrucci (ITA) Ducati +0,675 s 6. Alex Lowes (GBR) Kawasaki +0,744 s

Stand nach dem 2. Training.