Razgatlioglu vs. Bulega: Titelkampf in der Suberbike-WM erreicht Misano

Die MOTUL FIM Superbike-WM erreicht mit dem Rennen in Misano die Saisonhalbzeit. Titelaspirant Nicolò Bulega (Ducati) führt mit 31 Punkten vor Toprak Razgatlioglu (BMW) – doch der Türke will seine Dominanz vom Vorjahr (Hattrick 2024) wiederholen.

Die WorldSBK-Spitze liefert sich dieses Wochenende in Misano ein atemberaubendes Duell. Nicolò Bulega trifft mit 31 Punkten Vorsprung auf Toprak Razgatlioglu ein, doch die Testzeiten sprechen Bände: Nur 0,040 Sekunden trennen die Kontrahenten (1:32,559 vs. 1:32,599). Beide unterboten den Streckenrekord (1:32,687) und setzten sich deutlich ab – Axel Bassani als Dritter liegt bereits 0,7 Sekunden zurück. "Most war erst der Anfang", kommentiert Bulega sein Zielgeraden-Duell gegen den Türken vor dem Superbike-Rennwochenende vom Freitag, 13. Juni bis Sonntag 15. Juni beim World Circuit “Marco Simoncelli” in Italien.

Technische Hürden an der Adria

Hinter den Topstars kämpfen die Verfolger mit Tücken: Alvaro Bautista verliert trotz neuer Ducati-Ergonomie 0,636 Sekunden, während Danilo Petrucci zwei Stürze mit weichen Pirelli-Reifen hinnehmen muss. Ryan Vickers' Schwäche in der Curvone kostet wertvolle Zeit.

Dramatische Comebacks

Michael Rinaldi startet erstmals auf Yamaha statt Ducati, Andrea Iannone kämpft mit Zehenbruch und Spezialstiefel, während Xavi Vierge vor seiner OP-Nachsorge steht.

Yamahas Lichtblicke

Im Yamaha-Lager gibt Jonathan Rea Einblicke: "Endlich verstehe ich die R1 nach Regen und Verletzung." Teamkollege Andrea Locatelli kann sich über einen neuen Zweijahresvertrag freuen, während Remy Gardner als schnellster Yamaha-Pilot überrascht.

Für Honda bleibt Iker Lecuona trotz Elektronik-Problemen optimistisch – sein Teamkollege Vierge hofft unterdessen auf grünes Licht der Ärzte

Das Program für Misano

Freitag, 13. Juni (live ServusTV & RedBull TV):

10:35 - 11:20 WorldSBK - FP1

15:00 - 15:45 WorldSBK - FP2

Samstag, 14. Juni (live ServusTV & RedBull TV):

09:00 - 09:20 WorldSBK - FP3

11:00 - 11:15 WorldSBK - Superpole

14:00 WorldSBK - Race 1



Sonntag, 15. Juni (live ServusTV & RedBull TV):

09:00 - 09:10 WorldSBK - WUP

11:00 WorldSBK - Superpole Race



14:00 WorldSBK - Race 2



Alle Zeiten sind in österreichischer Zeit (MESZ) angegeben.