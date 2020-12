Russell will Bottas Show stehlen

Bei seinem Mercedes-Debüt greift Russell heute nach dem Sieg.

"Es bedeutet mir sehr viel, dass Mercedes mir diese Chance gegeben hat", sagte George Russell, der heute den an Corona erkrankten Lewis Hamilton in beim Rennen Sachir (ab 18:10 Uhr im sport24-LIVE-Ticker) ersetzt. Und dort gehört er gleich zu den Favoriten. Unglaublich: Am ersten Trainingstag (3. Training, n. Red.) in Bahrain sorgte der 22-Jährige für zwei Bestzeiten. Mit 54,546 Sekunden knackte er den Rekord von Niki Lauda (1974 in Dijon) für die schnellste Rundenzeit der Formel-1-Geschichte.

Red Bulls Max Verstappen will die Mercedes-Dominanz heute beenden, wittert nach dem Ausfall von Hamilton seine Chance: "Es geht jetzt nur darum, die Saison mit den bestmöglichen Ergebnissen zu Ende zu bringen." Schon letzte Woche fuhren die PS-Stars in Bahrain, wo Weltmeister Hamilton siegte. Überschattet wurde das Rennen von einem Horror-Crash von Romain Grosjean. Er lässt den morgigen Grand Prix aus, macht aber Hoffnung auf einen Einsatz beim letzten Rennen am 13. Dezember in Abu Dhabi: "Mit diesen Bildern will ich meine Karriere nicht beenden."

Erstes Rennen seit 13 Jahren ohne Hamilton

Corona stoppt den Superstar! Erstmals seit dem Start in seine Formel-1-Laufbahn 2007 verpasst Lewis Hamilton heute in Sachir ein Rennen. Dazu verzögert das Virus seine Vertragsgespräche. "Der Zeitplan ist verlängert, bis er sich erholt", sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff.