Steirische Weinstraße lädt zu 'Driving Days' ein

In Zusammenarbeit mit dem Formel-1-Rennstall Alpine wurde in der Südsteiermark erstmalig ein Mega-Event auf die Beine gestellt. Die Weinstraßen-Driving-Days von 3.9 - 5.9.

Motorsport-Fans aufgepasst! In der Südsteiermark in Leutschach an der Weinstraße findet ein Event der Extraklasse statt. Die "Driving Days" finden von 3. September bis 5. September statt, mit dem Ziel, die traumhafte Südsteirische Weinstraße in Szene zu setzen und mit erfahrenen Instruktoren runter zu düsen. Teilnehmer dürfen dabei ein Luxusauto von Alpine (Alpine A110s) exklusiv testen und sich über ein kulinarischen Rahmenprogramm freuen. Sogar ein Formel-1-Bolide von Alpine wird vor Ort zu bewundern sein. Abseits des Red-Bull-Rings in Spielberg eine Premiere in Österreich! Neben Alpine wird es auch Testfahrten mit einem Maserati und Lexus geben.

Für den guten Zweck

Für die Veranstalter steht der gute Zweck jedoch im Vordergrund. Sie unterstützen mit diesem Spektakel Met Kurt, der durch einen tragischen Unfall seit 2016 vom Hals abwärts querschnittsgelähmt ist und kostspielige Therapien benötigt.

Das Event wird dem Querschnittsgelähmten Met Kurt gewidmet

Dieser Aufruf blieb in der Motorsport-Szene in Österreich nicht ungehört, so dass Rallye-Ass Mundl Baumschlager und weitere Ex-Rallye-Kollegen bei dem Event dabei sein werden.

Raimund Baumschlager ist ein österreichischer Rallyefahrer und mehrfacher Staatsmeister.

Mit Soko-Donau-Star Andreas Kiendl und Extremsportler Sepp Resnik dürfen sich die Teilnehmer ebenfalls vor Ort austauschen. Der Musiker Leo Aberer sorgt am Sonntag für gute Stimmung.

Der ehemalige Berufssoldat und Extremsportler Sepp Resnik trainierte Stars wie F1-Pilot Nigel Mansell oder Tennis-Ass Dominic Thiem

Das Programm der WDD 2021 im Überblick:

Freitag, 03.09:

ab 14 Uhr Check In im Quartier

ab 18:00 Uhr: Abfahrt zum Weingut Eory mit toller Weinverkostung mit

steirischen Schmankerln (Shuttleservice ist eingerichtet)

steirischen Schmankerln (Shuttleservice ist eingerichtet) ab 18:20 Uhr Weinverkostung, kulinarische und musikalische Umrahmung

Samstag, 04.09:

morgens: PS Brunch im Quartier

11:00 Uhr: Abfahrt zur gesperrten Teststrecke (Treffpunkt: Weingut Oberer Germuth, Glanz 34,8463 Leutschach)

11:20 – 15:00 Uhr: Testfahrten auf gesperrter Strecke mit namhaften Instruktoren aus der Motorsport-Szene

15:00 – 19:00 Uhr: Relaxen im Spa Bereich oder gustieren Vinea@Weintracht

ab 19:15 Uhr: Empfang in der Vinothek im Loisium zur Nacht der Tracht mit Charity Gala für Met Kurt - Ehrung mit Trophäen vom steirischen Künstler Christian Gollob – Trachtenladen Premiere / Musikalisches Rahmenprogramm powered by Leo Aberer and Friends.

Sonntag, 05.09:

09:00 – 10:30 Uhr: PS Brunch im Quartier und Check-out

11:00 Uhr: Abfahrt zur Fahrzeugsegnung am Kirchplatz von Leutschach mit Scheckübergabe und Verabschiedung aller Teilnehmer mit Give-Aways

Für Teilnehmer und die oe24-Community gibt es noch einige Restplätze. Anfragen zu Reservierung und Buchungen an den Tourismusverband Südsteirische Weinstraße Tel. +43-3454 7070 oder info@suedsteirischeweinstrasse.at richten!