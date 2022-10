Tragödie um Victor Steeman: Nach Superbike-Pilot stirbt auch seine Mutter

Was für eine Tragödie: Nachdem Superbike-Pilot Victor Steeman den Folgen seines schweren Rennunfalls in Portimao erlegen ist, starb nun auch seine Mutter.

Steeman, der nach vier Saisonsiegen um den Titel in der Supersport-300-WM gekämpft hatte, war am Samstag im Rennen in Portugal mit einem anderen Fahrer zusammengeprallt. Trotz aller Bemühungen des medizinischen Personals verstarb der 22-jährige Kawasaki-Pilot in Folge seiner Verletzungen.

Wäre das nicht schon tragisch genug, muss die geschockte Familie nun den nächsten Schicksalsschlag verkraften. Flora van Limbeek (59) dürfte die Trauer um den Verlust ihres Sohnes zu viel geworden sein. Steemans Mutter erlitt einen Herzstillstand, die Reanimationsversuche ihres Mannes waren vergeblich – auch sie ist tot.

Ein wahrer Albtraum für Willem Steeman, der unmittelbar nach seinem Sohn nun auch noch seine Frau zu betrauern hat.