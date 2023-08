Verstappens Rekord-Show sorgt in Zandvoort für Ausnahmezustand

Start frei für die größte Max-Verstappen-Party aller Zeiten!

Nach vier Wochen Rennpause kehrt die Formel 1 am Sonntag (ab 15 Uhr im Sport24-Liveticker) mit dem GP der Niederlande zurück. Zum dritten Mal seit dem Comeback im Jahr 2021 findet das Heimrennen von WM-Dominator Max Verstappen in den niederländischen Dünen statt. Die beiden bisherigen Rennen konnte der Lokalmatador für sich entscheiden. Gelingt ihm der Sieg-Hattrick würde der 25-Jährige wieder einmal Geschichte schreiben. Es wäre sein neunter Coup in Folge, damit würde er die Bestmarke von Sebastian Vettel aus dem Jahr 2008 einstellen, dem das ebenfalls im Red Bull gelungen ist.

„Ich freue mich darauf, die zweite Saisonhälfte in Angriff zu nehmen, und was könnte besser sein als ein Start in den Niederlanden? Es ist eine fantastische Strecke, und natürlich sind die Fans dort unglaublich, also freue ich mich auf jeden Fall darauf, wieder auf die Strecke zu gehen“, sagte der Niederländer, der zehn von 13 Rennen in dieser Saison gewonnen hat. 100.000 heimische Fans wollen ihren Superstar einpeitschen und mit einer gigantischen PS-Party zum Sieg tragen.

Ferrari hofft auf Duell mit Mercedes um Platz 2

„Zandvoort wird ein schwieriges Rennen, das Feld wird immer enger“, betonte Teamkollege Sergio Pérez. Red Bull strebt auf dem zweitkürzesten Kurs im Kalender nach Monaco Saison übergreifend den 14. Sieg en suite an. Damit würde der eigene Rekord weiter ausgebaut werden. Den Heimsieg des alten und wohl auch neuen Weltmeisters wollen vor allem Mercedes und Ferrari torpedieren. Die Italiener waren vor der Sommerpause in Spa-Francorchamps am nächsten an Red Bull dran, als Charles Leclec hinter Verstappen und Pérez den dritten Platz belegte.

Laut Teamchef Frédéric Vasseur hat Ferrari in der ersten Saisonhälfte zu viele Chancen ausgelassen. Mit Mercedes will man sich noch von Platz vier hochkämpfen und um den zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM kämpfen. „Wir sprechen über Zehntel, nicht über Sekunden, und wir haben bei einigen Gelegenheiten gezeigt, dass wir in der Lage sind, mit Red Bull zu kämpfen“, sagte Vasseur.

Regen-Warnung

Für ein Fragezeichen sorgt wieder einmal das Wetter. Ab Donnerstag waren in der Küstengegend immer wieder Regenschauer angesagt. „Es sieht so aus, als ob das Wetter dort launisch sein könnte, aber das ist mir egal“, gab sich Verstappen unbeeindruckt. „Egal ob es nass oder trocken ist, wir werden unser Bestes geben.“