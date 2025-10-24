Während Razgatlioglu geht: WorldSBK-Test läuft bereits auf Hochtouren

Toprak Razgatlioglu verabschiedet sich perfekt aus der WorldSBK: Der Türke holte seinen dritten Titel und bricht eine Reihe von Rekorden. 2026 wechselt "El Turco" in die MotoGP - als dreifacher Champion.

Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ist nun dreifacher Weltmeister in der Superbike-Weltmeisterschaft. Der türkische Star schrieb bis zu seinem Wechsel in die MotoGP im Jahr 2026 weiter Geschichte, als er trotz des Sturz-Dramas im Superpole-Rennen, bei dem WM-Verfolger Nicolo Bulega Toprak zu Fall brachte, mit BMW den Titel 2025 holte und damit zwei Titel in Folge gewann.

Aufnahme in exklusiven Club

Mit seinem dritten Titel gehört Razgatlioglu nun zu einem Club, dem nur drei weitere Fahrer angehören: Carl Fogarty (4 Titel), Troy Bayliss (3) und Jonathan Rea (6). Der Türke ist damit einer von nur vier Fahrern, die mindestens drei Meisterschaften gewonnen haben.

Razgatlioglus Karriere in Zahlen

© getty

Rennen: 258

Siege: 78 (zweitmeiste aller Zeiten)

Podiumsplätze: 173 (zweitmeiste)

Pole-Positions: 24 (fünftmeiste)

Schnellste Runden: 66 (zweitmeiste)

Gefahrene Runden: 4.240 (18.780 km)

Geführte Rennen: 126

Geführte Runden: 1.218 (5.213 km)

Punkte: 3.482

Titel: 3

Historische Rekorde

Razgatlioglu stellte 2024 den Rekord für die meisten Siege in Folge auf (13) und war der erste Fahrer, der zehn oder mehr Siege an drei Austragungsorten erzielte. Er war der zweite Fahrer, der auf einer Rennstrecke mit drei verschiedenen Herstellern gewann. Mit Yamaha erzielte er 37 Siege, mit BMW 39 Siege.

Neue Saison beginnt mit Ducati-Doppel

© WorldSBK

Während Toprak Razgatlioglu die WorldSBK als dreifacher Champion verlässt, geht die neue Saison bereits voll los: Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) führte am zweiten Testtag in Jerez erneut die Zeitenliste an und holte mit Teamkollege Iker Lecuona einen Ducati-Doppelerfolg. Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team) komplettierte die Top 3.

Bulega und Lecuona mit 2026er-Motorrad stark

Bulega zeigte mit seinem neuen Motorrad eine Glanzleistung und beendete den Tag mit einer Bestzeit von 1:37,587 Minuten. Der Italiener fuhr mühelos Rundenzeiten im 1:38-Bereich, darunter häufige 1:37er-Zeiten. Auf der anderen Seite der Box zeigte auch Neuzugang Iker Lecuona bemerkenswerte Geschwindigkeit. Der Spanier belegte mit 1:38,444 Minuten den zweiten Platz, nur neun Zehntel hinter seinem Teamkollegen.

BMW und Honda sammeln Daten

© WorldSBK

Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Test Team) blieb als Testfahrer aktiv und absolvierte weitere 79 Runden. Der Niederländer belegte mit 1:38,998 Minuten Platz vier. Bei Honda testeten Corentin Perolari (1:39,607) und Ryan Vickers (1:39,659) die CBR 1000 RR-R.

Die Superbike-WM startet mit der neuen Saison am 20. Februar 2026 auf Phillip Island in Australien.