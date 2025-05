Razgatlioglu dominiert Most-Training - Bulega nach Sturz verletzt

Toprak Razgatlioglu (BMW) dominierte den Freitag beim WorldSBK-Rennen in Most. Der Türke sicherte sich in beiden Trainingssessions die Bestzeit. WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati/ITA) erreichte trotz Highsider im FP1 Rang 4.

Toprak Razgatlioglu (BMW) dominierte den Freitag beim tschechischen WorldSBK-Rennen im Autodrom Most mit Bestzeiten in beiden Trainingssessions. Seine schnellste Runde von 1:31,318 Minuten im FP2 blieb unangefochten. "El Turco" war der einzige Fahrer, der konstant im 1:31er-Bereich blieb und demonstrierte damit seine Ambitionen, den Rückstand in der WM zu verringern. Teamkollege Michael van der Mark (+0,581s) komplettierte das starke BMW-Doppel.

Ducati-Duo mit Licht und Schatten

Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) zeigte als bester Ducati-Pilot mit Platz 2 (+0,224s) eine starke Leistung. Sein Markenkollege Nicolò Bulega (Aruba.it Racing) musste nach einem schweren Sturz in Kurve 6 im FP1 mit Prellungen am rechten Knöchel und linken Knie kämpfen. Trotz der Schmerzen erreichte er Rang 4 (+0,375s), wird jedoch medizinisch untersucht. Alvaro Bautista (+0,403s) und Danilo Petrucci (+0,409s) rundeten die starke Ducati-Präsenz in den Top 6 ab.

Bimota-Überraschung und Yamaha-Probleme

Alex Lowes führte das Bimota-by-Kawasaki-Team überraschend auf Rang 3 (+0,289s), während Teamkollege Axel Bassani (+0,420s) Siebter wurde. Yamaha hingegen kämpfte mit Sturzproblemen: Andrea Locatelli (Pata Prometeon) stürzte in Kurve 17, Jonathan Rea (KRT) in Kurve 8. Beide konnten sich aber in der Gesamtwertung noch unter den Top 10 platzieren (Rea 5., Locatelli 9.).

Honda knapp daneben

Die Honda-Piloten Xavi Vierge (1:32,014 min) und Iker Lecuona (+0,051s) lagen wie so oft eng beieinander (Plätze 10/11). Scott Redding (BMW) und Remy Gardner (Yamaha) gehörten zu weiteren Sturzopfern des anspruchsvollen Kurses, der nach morgendlichem Regen noch feuchte Stellen aufwies.

Aktuelle Trainingsergebnisse Top 6

Platz Fahrer (Team) Zeit 1. Razgatlioglu (BMW) 1:31,318 min 2. S.Lowes (Ducati) +0,224 3. A.Lowes (Yamaha) +0,289 4. Bulega (Ducati) +0,375 5. Bautista (Ducati) +0,403 6. Petrucci (Ducati) +0,409

Der Terminkalender für Most

Samstag

09:00 - 09:20 - WorldSBK - FP3

11:00 - 11:15 - WorldSBK - Superpole

14:00 - WorldSBK - Race 1

Sonntag

09:00 - 09:10 - WorldSBK - WUP

11:00 - WorldSBK - Superpole Race

14:00 - WorldSBK - Race 2

Alle Zeitangaben sind in Österreichischer Zeit (MESZ/MEZ).