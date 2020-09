Wirbel um Schumi in Mugello

Es wäre der Hammer gewesen: Mick Schumacher, hieß es, soll sein F1-Debüt geben.

Wie RTL und ntv gestern berichteten, sollte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher morgen im ersten freien Training in Mugello Gas geben - in einem der beiden Ferrari-Kundenteams Alfa Romeo oder Haas.

Schumacher überzeugte in Monza in der Formel 2

Doch nachdem Alfa Romeo und Haas gesterm keine Bestätigung eines Freitags-Einsatzes bekannt gaben, korrigierte RTL die Meldung.

Schumi jun.(21) hatte zuletzt in Monza sein bestes Renn-Wochenende in der Formel 2: Sieger im Hauptrennen, Platz 3 im Sprint. Damit verbesserte er sich in der F2-Gesamtwertung auf Platz 2. Formel-1-Erfahrung machte Mick beim Young Driver Test in Bahrain im Ferrari und im Alfa Romeo. Jetzt steht Schumi jun. offenbar vor seinem Debüt in der Formel 1. Wie man hört, soll er in einem der nächsten Freitag-Trainings zum Einsatz kommen.