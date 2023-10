ÖFB-Teamchef Rangnick sitzt am Flughafen in Baku fest

Wegen eines Problems mit dem Visum mussten der Deutsche und sein Landsmann, Co-Trainer Peter Perchtold, vorerst am Flughafen in Baku verweilen.

Baku. Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat am Sonntagabend bei der Einreise zum EM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan eine Geduldsprobe erlebt. Wegen eines Problems mit dem Visum mussten der Deutsche und sein Landsmann, Co-Trainer Peter Perchtold, vorerst am Flughafen in Baku verweilen. Zwei Stunden nach der Landung war das Duo noch immer nicht durch die Passkontrolle.

"Probleme mit dem Visum"

"Es gibt Probleme mit dem Visum. Wir arbeiten derzeit daran, dass das gelöst wird", erklärte eine ÖFB-Sprecherin. Auch der Fußball-Verband von Aserbaidschan sei eingeschaltet worden und würde unterstützend eingreifen. Die Österreicher bestreiten am Montagabend (18.00 Uhr MESZ/live ORF 1) im Tofiq Bahramov Stadion in Baku ihr vorletztes Spiel der EM-Qualifikation. Mit einem Sieg wäre das Rangnick-Team für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert.