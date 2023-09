ÖSV sucht Wunderwuzzi per Stellenausschreibung

Super-Manager mit Sport-DNA aufgepasst! Der Österreichische Skiverband (seit heuer Ski Austria) geht per Stellenausschreibung auf die Suche nach einem Sportdirektor für die WM-Saison 2024/25. Ein anspruchsvoller Traumjob.

Da staunte selbst Alpindirektor Herbert Mandl. Als sich der erfahrene Ski-Boss durch die Ski-Austria-Website klickte, poppte plötzlich die Stellenausschreibung auf - Mandl bekommt ab der nächsten Saison einen Chef. Gesucht wird ein "Sportdirektor (m/w/d)".

In der Ausschreibung heißt es: "Der Österreichische Skiverband will seinen Status als Wintersportnation #1 behaupten und sein Team mit der Leitung Hochleistungssport in der Funktion eines Sportdirektors/einer Sportdirektorin ab der Saison 2024/25 verstärken".

Alpinchef: 'Mit uns ist das nicht kommuniziert worden'

"Mit uns ist das nicht kommuniziert worden", sagt Mandl. "Offenbar will das Präsidium eine Position besetzen, die über allen Sportarten stehen soll." Einen ÖSV-Sportdirektor gab's zuletzt mit Toni Giger - der frühere Herrenchef der mega-erfolgreichen Herminator-Ära (plus Eberharter, Raich & Co.) verließ den ÖSV im April 2022, um das Van-Deer-Projekt von Marcel Hirscher zu verstärken.

"Mit dem früheren Giger-Job hat das nix zu tun", sagt der für den Sport zuständige ÖSV-Finanzreferent Patrick Ortlieb. "Wir wollen den nächsten Schritt Richtung Professionalismus machen." In der Ausschreibung heißt es: "Wenn Sie bereit sind für den Ski- und Snowboardsport Alles zu geben, um die Nummer 1 zu sein (...), dann sind Sie bei uns (...) genau richtig."

ÖSV-Sportchef Ortlieb: 'Wir sprechen von einem internationalen Top-Job'

Die Anforderungen sind nicht ohne. Zu den Aufgaben des zukünftigen Sportchefs im Skiverband (ab 2024/25) gehören laut Ausschreibung u. a.:

- Verantwortung für die sportlichen Leistungen und Erfolge.

- Organisation und Steuerung der übergeordneten leistungssportlichen Prozesse sowie Management und Verantwortung der administrativen Abläufe.

- Entwicklung und Umsetzung einer langfristigen Sportstrategie.

- Budgetplanung und -verantwortung für den Bereich Hochleistungssport.

- Verantwortung für das Personalmanagement des Hochleistungssportpersonals.

- Ausgewiesene Fachkompetenz (abgeschlossene Trainerausbildung und/oder Studium).

- Hervorragende analytische und konzeptionelle Fähigkeiten.

- Überdurchschnittliches Engagement, strukturierte Arbeitsweise, Durchsetzungskraft und Verhandlungsgeschick.

- Erfahrung im Umgang mit Medien (TV, Radio, Print).

Eine "eigene Karriere als Hochleistungssportler" wäre von Vorteil.

Heißt: Gesucht ist ein echter "Wunderwuzzi". Was den ehemaligen Abfahrtsstar Patrick Ortlieb, bei dem bereits die ersten Bewerbungen eingetroffen sind, ein Achselzucken kostet: "Mit würden auf Anhieb fünf Leute einfallen, die infrage kommen. Wir haben den Anspruch, die Besten zu sein, da kann diese Position schon anspruchsvoll sein. Wir sprechen schließlich von einem internationalen Spitzenjob."