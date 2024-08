Olympia-Ringe bleiben für immer auf Pariser Eiffelturm

Beschluss von Bürgermeisterin Hidalgo - Original wird aber durch Nachbildung ersetzt

Auch nach dem Ende der Sommerspiele vor drei Wochen werden die olympischen Ringe dauerhaft auf dem Eiffelturm in Paris bleiben. "Als Bürgermeisterin von Paris liegt die Entscheidung bei mir, und ich habe die Zustimmung des Internationalen Olympische Komitees. Also ja, sie werden auf dem Eiffelturm bleiben", sagte Bürgermeisterin Anne Hidalgo im Interview mit der Zeitung "Ouest France".

Zwischen dem ersten und dem zweiten Stock

Die fünf Ringe, die derzeit zwischen dem ersten und zweiten Stockwerk auf dem Turm montiert sind, müssen jedoch durch eine Nachbildung ersetzt werden, da sie "zu schwer sind, um dauerhaft standzuhalten, insbesondere bei Winterwinden", sagte Hidalgo. Sie erklärte, dass "wir andere herstellen lassen werden, die genauso groß, aber leichter sind und an der gleichen Stelle auf dem Eiffelturm angebracht werden".

Die fünf ineinander verschlungenen Ringe, die insgesamt 29 Meter breit und 15 Meter hoch sind, sind in 60 Metern Höhe an der zur Seine gerichteten Seite des Eiffelturms befestigt. Jeder der Ringe hat einen Durchmesser von neun Metern.

Auch Feuerschale soll bleiben

Neben den olympischen Ringen will die Bürgermeisterin auch die Feuerschale für das olympische Feuer, die von den Tuilerien aus von einem Ballon getragen in die Höhe steigt, als olympisches Erbe in Paris behalten. Ob dies möglich sein wird, sagte sie noch nicht. Auch will die Bürgermeisterin die Frauenstatuen, die während der Eröffnungszeremonie aus der Seine auftauchten und die besondere Persönlichkeiten darstellen, nach den Spielen in der Stadt aufstellen. Auch hierzu gibt es noch keine abschließende Entscheidung.