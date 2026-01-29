Olympia-Playboy: Heimische Medaillen-Hoffnung komplett nackt

Pünktlich vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina widmet der „Playboy“ den Athletinnen ein eigenes Sonderheft.

In dem Olympia-Extra mit dem Titel „Die 30 schönsten Olympia-Stars“ präsentiert das Magazin insgesamt 30 Sportlerinnen – darunter auch Österreichs Skeleton-Star Janine Flock.

Das rund 100 Seiten starke Special zeigt laut Ankündigung „Olympiasiegerinnen, Weltmeisterinnen, Sportikonen“, die abseits von Rennanzug und Wettkampf zu sehen sind. Anders als bei früheren Olympia-Ausgaben griff das Magazin diesmal ausschließlich auf bereits veröffentlichte Fotoshootings zurück. Dazu zählen auch frühere Aufnahmen von Janine Flock sowie Bilder der ehemaligen Biathletin und Langläuferin Miriam Neureuther aus dem Jahr 2014.

Auf dem Cover ist die deutsche Skispringerin Juliane Seyfarth zu sehen. Die zweifache Weltmeisterin im Skispringen wurde mit Bildern aus dem Jahr 2021 ausgewählt. Für die 35-Jährige sind es nach 2018 und 2022 bereits die dritten Olympischen Spiele, dennoch begleitet sie das Shooting bis heute. „Die Leute haben die Bilder geliebt und gefeiert und mochten besonders die Kreativität“, sagt Seyfarth. „Ich bekomme tatsächlich bis heute noch sehr viel Fanpost und werde auch nach fünf Jahren immer noch oft darauf angesprochen.“

Mit dem Olympia-Extra rückt der „Playboy“ damit erneut internationale und österreichische Spitzensportlerinnen in den Mittelpunkt – rechtzeitig vor dem sportlichen Großereignis in Italien.