Haberl/Frank segelten bei Leichtwind erstmals aufs Podest

Argentiniens Fußballer heiß auf Olymnpia-Gold und das Triple Die Olympischen Sommerspiele in Paris werden zwar offiziell erst am Freitag eröffnet, schon zwei Tage früher allerdings rollt beim Eröffnungs-Spiel Argentinien gegen Marokko (15 Uhr, live in ORF1) der Fußball. Nach WM und Copa wollen die "Gauchos" nun Olympia-Gold.