Quoten-Hammer für unsere Team-Helden gegen Haaland und Co.

Österreichs Fußball-Nationalteam hat am Sonntag in Linz seine Ambitionen eindrucksvoll untermauert.

Mit einem 5:1-Sieg gegen Norwegen haben sich die Österreicher eine ausgezeichnete Ausgangsposition im Kampf um den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse der Nations League erarbeitet.

Bis zu 1,034 Millionen Fans verfolgten das spannende Duell live in TV . Im Durchschnitt verfolgten die zweite Halbzeit 959.000.

Nach dem Sieg steht das Team von Ralf Rangnick vor den letzten beiden und entscheidenden Duellen in der Nations League. Am 14. November wartet das Auswärtsspiel gegen Kasachstan, gefolgt vom Heimspiel gegen Slowenien am 17. November. Beide Partien sind live in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen und könnten den Weg zum Gruppensieg ebnen.