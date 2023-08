ÖFB-Teamchef nominiert für die ÖFB-Spiele gegen Moldawien (7.9.) und Schweden (12.9.) seinen Kader. Überraschung: Rapid-Duo Seidl & Querfeld erstmals dabei.

Mit einer faustdicken Überraschung startete die Kaderbekanntgabe von Ralf Rangnick. Im 25-Mann-Kader des ÖFB-Teamchefs für die Spiele gegen Moldawien und Schweden scheinen erstmals die Namen von Matthias Seidl und Leopold Querfeld auf. Gemeinsam mit Tormann Niklas Hedl stellt Rekordmeister Rapid wieder drei Spieler für das Fußball-Nationalteam. Ebenfalls neu dabei ist David Schnegg von Cup-Sieger Sturm Graz.

Alle Stars sind dabei

Auch der zuletzt gegen Schweden nicht berücksichtigte Muhammed Cham schaffte es wieder ins Aufgebot. Cham spielt aktuell in Frankreich bei Clermont Foot. Ebenso wie Kevin Danso von Vizemeister Lens. Ansonsten setzt Rangnick auf die bewährte Star-Power von David Alaba (Real Madrid), Marko Arnautovic (Inter Mailand) oder Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).

Keine Nominierung für Kalajdzic

Keine Nominierung erhielt Sasa Kalajdzic. Der Stürmer von Wolverhampton, der zuletzt sein 1. Tor in der Premier League erzielte, scheint nicht im Kader auf. Im Vergleich zu den Quali-Partien im Juni (1:1 in Belgien und 2:0 daheim gegen Schweden) fehlen diesmal die verletzten Flavius Daniliuc (Salernitana) und Junior Adamu (SC Freiburg). Torhüter Patrick Pentz (Bröndby IF), Manprit Sarkaria (Sturm Graz) und Romano Schmid (Werder Bremen) sind ebenfalls nicht Teil des 25-Mann-Kaders.

Österreich trifft zunächst am 7. September (20.30 Uhr, live ServusTV) in einem Testmatch in Linz auf Moldau, am 12. September (20.45 Uhr, live ORF1) steht in Solna das EM-Qualifikationsmatch gegen Schweden an.