Arnautovic
© Getty & Instagram

Fußball

Roter Stern Belgrad ohne Arnautovic in CL-Quali weiter

12.08.25, 23:18
Roter Stern Belgrad ist ohne den angeschlagenen Marko Arnautovic ins finale Play-off um den Einzug in die Fußball-Champions-League vorgestoßen. 

Dem serbischen Serienmeister reichte dazu am Dienstagabend nach dem 3:1-Hinspielsieg bei Lech Posen zu Hause ein 1:1. ÖFB-Rekordnationalspieler Arnautovic, bei dem Roter-Stern-Trainer Vladan Milojevic am Montag von einem "kleinen Problem" berichtet hatte, stand nicht im Kader. Gegner im Play-off ist Zyperns Meister Pafos FC.

Nicht in die letzte Runde der Qualifikation schaffte es Feyenoord Rotterdam. Der niederländische Traditionsclub, bei dem ÖFB-Verteidiger Gernot Trauner wegen Knieproblemen fehlte, unterlag Fenerbahce Istanbul im Rückspiel 2:5. Der 2:1-Sieg im Hinspiel reichte nicht, Feyenoord muss wie Österreichs Vizemeister Salzburg mit der Europa League vorliebnehmen. Die Chance, wie im Vorjahr in die Königsklasse einzuziehen, verspielte auch Slovan Bratislava mit Kevin Wimmer. Der slowakische Meister unterlag nach einem 1:0 zu Hause Kairat Almaty im Elfmeterschießen. Die Kasachen treffen nun im Play-off auf Celtic Glasgow.

