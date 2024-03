Salzburg und KAC stellten im ICE-Viertelfinale auf 3:1

Meister Red Bull Salzburg und Grunddurchgang-Sieger KAC stehen in der ICE-Eishockeyliga vor dem Einzug ins Halbfinale.

Die "Bullen" erkämpften am Samstag bei den Black Wings Linz einen 3:2-Erfolg und stellten im Viertelfinale in der "best-of-seven"-Serie ebenso auf 3:1 wie der KAC, der in Vorarlberg bei den Pioneers mit 3:1 gewann. Auf 1:3 in der Serie verkürzte indes der VSV dank eines überzeugenden 6:1-Heimsieges gegen Südtirol.

Bereits am Freitag hatte Pustertal mit einem 2:1 gegen Fehervar auf gesamt 2:2 ausgeglichen. Am Montag stehen die fünften Spiele in allen vier Serien auf dem Programm. Salzburg, der KAC und Südtirol stehen im Falle eines Erfolges unter den besten vier.

In der Linzer Eisarena erwischte Salzburg, das weiter ohne den angeschlagenen Topstürmer Peter Schneider auskommen musste, einen Blitzstart. Nach lediglich acht Sekunden versenkte Lucas Thaler den Puck im Netz. Die Black Wings erholten sich rasch und glichen durch Emilio Romig aus (2.). Nach dem turbulenten Beginn bescherten den "Bullen" zwei Powerplay-Tore von Chay Genoway (7.) und Drake Rymsha (27.) den wichtigen Auswärtserfolg. Für die ebenbürtigen Linzer war der Treffer von Graham Knott zu wenig (21.), auch weil sie im Schlussdrittel aus zwei Überzahl-Gelegenheiten keinen Profit schlugen.

KAC landete dritten Sieg in Folge

Der KAC landete nach der Auftaktniederlage gegen die Pioneers den dritten Sieg in Folge. Sowohl den Kärntnern als auch den Vorarlbergern gelang im ersten Drittel ein Tor in Unterzahl, zudem traf Matthew Fraser im Powerplay für die Rotjacken. Nach einem torlosen Mittelabschnitt stellte Johannes Bischofberger (42.) den Erfolg des Rekordmeisters sicher.

Mit dem Rücken zur Wand bot der ersatzgeschwächte VSV im Heimspiel gegen Südtirol eine überzeugende Leistung. John Hughes und Blaz Tomazevic trugen sich bei dem Kantersieg jeweils doppelt in die Torschützenliste ein, die weiteren Treffer der Villacher erzielten Kevin Hancock und Alexander Rauchenwald. Der erste Sieg in der Serie entfachte bei den Kärntnern neue Hoffnung. Einen 0:3-Serienrückstand drehten bisher aber nur die Black Wings Linz, in den Play-offs 2010 gegen die Vienna Capitals.