Völlig irre! Zwei junge Nachwuchsfahrer rasten halbnackt über die gefährlichste Rennpiste der Welt.

Die Streif gehört zu den schwierigsten und gefährlichsten Rennpisten der Welt. Jedes Jahr steigt hier Ende Jänner das traditionelle Hahnenkammrennen im Ski-Weltcup.

Im heurigen Corona-Winter ist es auf der Piste fernab des Weltcups ruhig. Im März trifft man in Kitzbühel nur wenig Skibegeisterte und Nachwuchs-Fahrer an. Einer von ihnen ist ÖSV-Talent Nicolas Hofer aus dem Tiroler Oberndorf. Der 18-Jährige gilt als großes Talent und fährt derzeit FIS-Rennen.

Video geht viral

Beim Training in Kitzbühel war die Streif für Hofer und seinen Kollegen Felix Klingler wohl nicht spannend genug. Kurzerhand rasten die beiden ohne Skianzug oder Helm und nur mit einer kurzen Hose über die Rennstrecke hinunter. „Mein Kollege und ich haben an diesem Vormittag zuerst ganz seriös trainiert. Weil die Temperaturen so hoch waren, haben wir uns für diesen Streifzug in kurzen Hosen entschieden“, erklärt Hofer dem Schweizer „Blick“. „Die Fahrt kam einem Genuss gleich.“

Das Ganze haben sie auf Video aufgenommen und ins Netz gestellt. Dort geht der Clip nun viral.