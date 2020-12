So geht es Schmidhofer nach Horror-Sturz

Große Sorge um ÖSV-Dame Nicole Schmidhofer! Die erst kürzlich von Corona genesene Ex-Weltmeisterin krachte in Val d'Isere in die Auffangnetze. Die Rettungkräfte hatten große Mühe die 31-Jährige Steirerin zu bergen. Das Rennen wurde für mehrere Minuten unterbrochen.

Die steirische Skirennläuferin Nicole Schmidhofer ist nach der Erstversorgung mit dem Bergeschlitten abtransportiert worden, nachdem sie in der Weltcup-Abfahrt in Val d'Isere heftig zu Sturz gekommen war. Laut ersten Informationen des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) war sie bei Bewusstsein. Das Rennen wurde fortgesetzt.

Mit einer Geschwindigkeit von 115 km/h flog Schmidhofer im unteren Streckenabschnitt nach einem Sprung ins Netz, durchschnitt dieses mit ihren scharfkantigen Skiern und blieb für die Kameras verborgen zwischen zwei Netzen liegen. Das erschwerte die Bergung, gleichzeitig wurde damit ein Fall der Rennläuferin in den Wald verhindert.

An derselben Stelle kam auch Federica Brignone zu Sturz, die Titelverteidigerin konnte aber aufstehen und selbstständig ins Ziel fahren.

Abschürfungen und Knieschmerzen

Laut ÖSV-Damen-Rennsportleiter Christian Mitter klagte Schmidhofer über Schmerzen im linken Knie und habe Abschürfungen im Gesicht erlitten, sie werde derzeit routinemäßig auch an Kopf und Wirbelsäule untersucht. Zum Sturz meinte er: "Es ist sich nicht mehr ausgegangen. Dann war das Netz da. Den Rest müssen wir uns noch genauer am Video anschauen." Dass es an dieser Stelle eng zum Netz werde, wisse man. Das Einfahrtstor in den "Schlauch" werde für Samstag etwas versetzt, damit der Winkel zum Netz etwas flacher werde. Die Piste sei in einem guten Zustand, es sei ein bisschen schneller als im Training gewesen.

Neuesten Information zufolge soll es sich bei der Verletzung von Schmidhofer um einen Kreuzbandriss handeln.