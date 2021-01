Alles bereit für Spektaktel in Kitzbühel

Auf der berühmten Streif in Kitzbühel wird wieder gebrettert!

Das größte Ski-Rennen der Welt steigt am 23. Jänner! Die Streif-Abfahrt in Kitzbühel gilt als das spektakulärste und schwierigste Rennen der Welt! Von 22. – 24. Jänner finden in Kitzbühel die traditionellen Hahnenkammrennen statt. Neben der Abfahrt steigen ein Super-G und am Sonntag der berühmte Slalom am Ganslernhang.

+++ Alle Rennen für Sie HIER im Sport24-LIVE-Ticker +++



Auf Weißwurstparty, "Arnie", Glanz und Glamour muss heuer coronabedingt leider verzichtet werden. Damit steht der sportliche Aspekt im Vordergrund. In den Speed-Rennen gelten Mayer und Kriechmayr als heißeste ÖSV-Eisen, im Slalom gelten Marco Schwarz und Manuell Feller als Sieganwärter.

Geht es nach der Schneelage, steht den alpinen Ski-Weltcup-Rennen in Kitzbühel nichts im Wege. Der Internationale Ski-Verband gab bereits nach der offiziellen Schneekontrolle "Grünes Licht" für die diesmal gänzlich ohne Zuschauer stattfindenden Hahnenkammrennen. Den Auftakt bildet am 22. Jänner der Super-G, gefolgt von der Abfahrt (23. Jänner) und dem Slalom (24. Jänner). Von 19. bis 21. Jänner stehen bereits Abfahrts-Trainings auf dem Programm.