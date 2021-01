Corona: Lauberhorn-Rennen abgesagt

Das traditionsreiche Ski-Wochenende in Wengen (15. bis 17. Jänner) soll laut einer Ö3-Meldung nun doch nicht stattfinden.

Die hohen Corona-Zahlen vor Ort sollen eine Ausführung des Skirenn-Klassikers verhindern. Zuletzt sollen vermehrt britische Touristen in Wengen auf Urlaub gewesen sein. Anschließend wurden auch Fälle des mutierten Virus im Bergdorf nachgewiesen. Bei insgesamt 51 Einheimischen und Touristen positiv getestet.

Ursprünglich waren im Traditions-Weltcuport zwei Abfahrten und ein Slalom geplant. Erst am Sonntag gab die FIS für die Rennen Grünes Licht. Eine Abfahrt wird nun am ersten März-Wochenende in Kvitfjell nachgetragen. Die beiden übrigen Rennen werden ersatzlos gestrichen.

Mehr infos in Kürze...