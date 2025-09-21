Verstappen siegt, Piastri crasht

Max Verstappen (Red Bull) feiert einen Start-Ziel-Sieg in Baku und macht die Formel-1-WM plötzlich wieder spannend. Denn: WM-Leader Oscar Piastri krachte mit seinem McLaren bereits in der 1. Runde in die Wand. Damit schrumpft der WM-Vorsprung des Australiers auf 25 Punkte.

Nach dem Chaos-Qualifying in Baku (6x Rote Flagge) hatte es auch die erste Runde zum Aserbaidschan-GP in sich: Piastri verbremste sich nach völlig verpatztem Start in Kurve 6 und crashte - Rennen vorbei, Safetycar! Vom Straßenrand aus - mit Banane und Wasserflaschen - verfolgte Piastri, was seine WM-Konkurrenten aus dem Ausfall machten.

Max Verstappen brauste wie auf Schienen seinem 67. GP-Sieg, dem zweiten innerhalb von zwei Wochen (Monza) entgegen - vor George Russell (Mercedes) und Carlos Sainz (Williams). Mercedes-Rookie Kimi Antonelli wurde Vierter. Der WM-Zweite Lando Norris (McLaren) kam nach neuerlich verpatztem Boxenstopp über Platz 7 nicht hinaus. Noch schlechter lief es für die Ferrari, die über die Plätze 8 (Hamilton) und 9 (Leclerc) nicht hinauskamen.

Verstappen als WM-Dritter 69 Punkte hinter Piastri

"Wir sind on fire!", hatte Verstappen bei der Zieldurchfahrt gefunkt und später gemeint: "Die beiden letzten Rennen waren wirklich gut." Am Sonntag hatte Verstappen neben dem Start-Ziel-Sieg zum 14. Mal die schnellste Runde und Bestzeiten im Training und im Qualifying verbucht.

Mit dem ersten "Nuller" nach 34 Rennen in den Punkterängen schmolz Piastris WM-Vorsprung gegenüber Teamkollege Lando Norris auf 25 Punkte.

Und Verstappen darf sich nach seinem vierten Saisonsieg plötzlich wieder Mini-Hoffnungen auf die Titelverteidigung machen. Der viermalige Weltmeister hat allerdings sieben Rennen vor Schluss noch immer 69 Punkte Rückstand auf Piastri. Norris liegt nur mehr 44 Punkte vor Verstappen.

Doch in zwei Wochen geht's nach Singapur. "Und da sind wir leider überhaupt nicht gut."

Red Bull und Mercedes crashen Konstrukteurs-WM-Party für McLaren

Dabei hatte sich McLaren auf die vorzeitige Konstrukteurs-Titelfeier vorbereitet - in Baku hätte das "Papaya-Team" bereits alles klarmachen können. Jetzt ist plötzlich Mercedes Zweiter und hat sogar noch theoretische Chancen.